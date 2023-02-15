新竹市前市長林智堅抄襲論文造成2022選舉綠營慘敗，他14日發文表示不再提訴願，也對「造成社會紛擾」及「論文寫作瑕疵」致歉。但包括其指導教授陳明通的「論文客製化公版」說，綠委鄭運鵬稱「不捨、佩服」，側翼翁達瑞稱「冤屈、擁抱」，仍在護航。粉專「綠查錶」及學者何景榮大酸這3人還不下車，粉專「漂亮諧音」更怒批，翁達瑞說最終司法會還林智堅清白，是在暗示民進黨介入林余官司嗎？堪稱「黑龍轉桌」的典範。

「林智堅撤回台大訴願，翁達瑞說林智堅受了冤屈他很不捨！」漂亮諧音指出，翁達瑞拿轉租中華大學宿舍比喻，說林智堅只是轉租宿舍沒簽署租約，就被中華大學以侵佔調查，最後侵佔罪名成立，翁說中華大學這是偷天換日。「翁達瑞把抄襲用侵佔來比喻才是偷天換日吧？」寫論文又不是租宿舍，租宿舍要簽約，寫論文簽什麼約？租宿舍有租用期限，論文可以被租用嗎？甚至論文可以被租用者當做是租用者自己寫的嗎？

漂亮諧音提到，翁達瑞又說台大不採信林智堅比余正煌更早完成的研究計畫是湮滅證據，「那個研究計畫只是範本，不是原創作品好嗎？」網路上到處都有研究計畫範本，台大當然不會採信，什麼湮滅證據？翁達瑞還說台大訴願案林智堅勝算很大，林智堅撤回是因為政治考量，決定自己吞下冤屈，所以翁達瑞很不捨，「嘔嘔嘔⋯天哪！這真是比煽情狗血劇還噁心。」

漂亮諧音痛批，翁達瑞還說民進黨應該要堅持「是非公理」，這是他支持民進黨的原因，他說民進黨如果不能保護林智堅，又如何保護一般人民？難道他這是暗示民進黨應該介入干涉林智堅和余正煌的官司？這叫什麼是非公理？民進黨何時有這種東西？翁達瑞還預言余正煌會撤訴，最終司法會還林智堅清白。直呼：「這是在暗示民進黨介入林余官司後的結果？翁達瑞這文堪稱顛倒黑白、黑龍轉桌、煽情狗血的最塔綠典範！」

綠查錶也PO出開車撞飛小智哏圖，車上三人正是陳明通、鄭運鵬、翁達瑞。何景榮則分享自製的「蝙蝠俠打臉羅賓」改編圖，包括管中閔台大學倫會打臉論文原創，王鴻薇打臉余正煌官司，甚至林智堅本人打臉喊「我要下車啦！」分別做了陳明通及翁達瑞被打臉版，讓網友看了笑翻。