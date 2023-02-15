新竹市前市長林智堅昨（14）日承認其論文有「寫作瑕疵」並致歉，但其指導教授、前國安局長陳明通，卻持續替他喊冤。對此，台灣大學政治學系教授左正東今（15）日就表示，「這個公版到底是什麼東西？只有陳明通自己知道，我在台大沒有聽過，沒有聽過有寫論文公版這個說法，論文公版根本是違背了寫碩士論文的目的」，引發討論。

左正東今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個公版到底是什麼東西？只有陳明通自己知道，我在台大我沒有聽過，沒有聽過有寫論文公版這個說法，所以論文公版根本是違背了寫碩士論文的目的」，左正東更指出，「基本上來說，在很多理工科系，他們的博士班學生，他們參與了老師的實驗，他們寫的東西就可以跟老師共同發表，所以我們就會看到理工科系甚至醫學系的著作作者很多，只要有參與這個實驗，基本上就可以成為這個著作的共同作者」。

不過左正東也強調，「但這樣的情況在人文社會科學是沒辦法這樣做的，人文社會科學多人合著的情況比較少，而這樣的目的就是為了要讓學生自己去練習完成一個研究計畫，來看這個學生是否能夠獨立做研究」，左正東最後更說，「這就是一個核心的問題，如果我們碩士論文是要訓練一個學生獨立做研究，怎麼會有公版呢？這完全跟這個目的是完全違背的，我們從來沒有弄過公版這個東西」。