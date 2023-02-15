由唐在揚製作、胡宇威與小薰、魏蔓主演的大愛電視醫療職人劇《打怪任務》，15日舉行開鏡儀式，3位主演都是第一次接拍大愛劇，胡宇威飾演緊繃疫情中的小兒科醫師，坦言經常要全身包得密不透風，只露出眼睛、用眼神傳遞內心戲，是《打怪任務》中最大的挑戰。

《打怪任務》舉行開鏡儀式，胡宇威、魏蔓、小薰等主演齊聚。（大愛電視台提供）

《打怪任務》描述的是2021年初台灣和國際疫情相比猶如平行世界，隨後本土疫情爆發進入三級警戒，台北慈濟醫院在趙有誠院長的帶領下，收治全台最多確診患者，900多位病患當中，一個個媒體新聞沒有報導的恐懼、悲傷的人性面，有醫生面臨跟死神搶人的內心掙扎，還有年輕護理師在家人與病人之間承受極大的雙重壓力等，一樁樁醫護團隊齊心對抗病毒這隻「怪獸」的真實故事。

《打怪任務》導演洪伯豪（左三）與主演小薰（左起）、胡宇威、魏蔓及童星開鏡合影。（大愛電視台提供）

胡宇威戲劇生涯中最抗拒的兩種角色就是醫師跟律師，因為太多中文專業名詞，這次接拍《打怪任務》首次挑戰飾演小兒科醫師，專業名詞少不了，幸好很多都是英文，對在美國成長的他來說是信手拈來，而讓他真正動心決定接演的主因，是醫生使命必達的個性跟他很像。

小薰跟魏蔓在《打怪任務》飾演的是新冠肺炎專責病房的護理師，同時兼具媽媽的角色，為照顧病人得跟孩子暫時分離，編織出媽媽去「打怪」的童話故事，是劇本發想的初衷。小薰雖然是學護理，不過已經不記得，開拍前隨著劇組安排認真的上醫護專業課，也跟北慈的護理師見面。小薰自己染疫過，加上母親是肺炎去世，很能掌握重症患者及家屬的心態，倒是覺得穿上層層的防護衣呼吸都很困難，戴上防護面罩打針抽血都不容易，更特別的是跟患者之間如親友般細膩的互動，都是抗疫期間不為人知的一面。

魏蔓劇中有兩個小孩，一下戲全都黏著她又摟又抱，就像親生的一樣。這不是魏蔓第一次演醫護人員，卻是第一次見到要飾演的角色本人，她特別到醫院跟著一起巡房，聊聊疫情當時的心情，在跟角色本人相處過程中，了解要詮釋的是一個天生樂觀，喜歡照顧人的護理師，突然覺得護理師是「人間天使」，無私付出且滿心歡喜，為患者提供可能連家人都做不到的事。感性的她，聊天全程都忍住感動不落淚，因為飾演的角色本人是不哭的。