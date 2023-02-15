郭正亮驚爆2024三腳督結局 他卻分析對「這黨」有利

針對2024年總統大選，前民進黨立委郭正亮表示，民眾黨主席柯文哲若參戰，會讓國民黨沒有機會搶到40歲以下的年輕票，主要是影響到國民黨。媒體人朱凱翔卻認為，柯文哲的出現，間接對國民黨有利；當這些票不投民進黨，反而投給民眾黨時，其實對國民黨是有利的。

朱凱翔今(15日)在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，柯文哲若參選，就有機會重演去年台北市長選戰的放大版。柯文哲的路線就會變得艱難，他有兩條戰線，他想吸引民眾黨裡的綠的票，但他打藍打得太用力的時候，藍的選票就會跑掉。同時間，他開始打綠時，路線一直會很難確定下來，所以他會很辛苦。

至於柯文哲選到最後對誰有利？朱凱翔認為，以台北市長選戰來說，黃珊珊有很堅實的年輕選票支持，台灣純藍純綠的選民已經很少了，有很多都是看人投票，這一部分很可能會複製台北市長選戰，而去投給侯友宜。

朱凱翔指出，2016年、2020年兩次總統大選，民進黨幾乎在年輕選票上摧枯拉朽地擊敗國民黨，當這一塊不再灌給民進黨，並不會從綠的倒向藍的。也就是說，柯文哲的出現後，綠的拿不到年輕選票，而是被白的拿走。

朱凱翔接著表示，柯文哲的出現，間接對國民黨有利。當這些票不投民進黨的時候，反而投給民眾黨時，其實對國民黨是有利的。但基本上柯文哲選到最後，不管是直接翻轉，又或是不投給民進黨而投給民眾黨，這兩件事，對國民黨都是有利的。