新竹市前市長林智堅昨（14）日承認其論文有「寫作瑕疵」並致歉，但其指導教授、前國安局長陳明通，卻持續替他喊冤。對此，國民黨台北市議員游淑慧今日就表示，「陳明通才是骨牌效應裡面最重要的那一環，林智堅只是學倫骨牌中的一塊，但陳明通指導的一堆學生，都是民進黨明年要選的權貴們，這才是陳明通戰清白的目的，他不是在幫林智堅」，引發討論。

游淑慧今日在網路節目《新聞大白話》中表示，「林智堅的道歉來得早或晚並不重要，但他以為道歉就能息事寧人的話，那還要法律幹嘛呢？」游淑慧更強調，「林智堅今天可能涉及違法的問題，比如偽造公文書，先是用詐騙的手段取得你的學位，然後在選舉公報上又填上這個學歷，還有，有沒有侵犯竹科的智慧財產權？這些都不是林智堅一句道歉就沒事了」。

游淑慧更指出陳明通戰清白的真實原因，「因為陳明通才是骨牌效應裡面最重要的那一環，林智堅只是學倫骨牌中的一塊，但陳明通指導的一堆學生，裡面還有哪一些人有問題，都是民進黨明年要選的權貴們，這才是陳明通在那邊要戰清白的目的，他不是在幫林智堅」。

游淑慧最後更說，「因為林智堅認了以後，大家就會追陳明通之後的學生了」，游淑慧更質疑，「陳明通今天說有『公版』給余正煌，余正煌跟你非親非故，都有『公版』這樣客製化照顧他了，那你對林智堅、民進黨的立法委員、縣市首長、大官們，又用什麼客製化的『公版』給他們？」