由於美國今年1月消費者物價指數（CPI）月增0.5％，增幅為三個月以來最高，年增率6.4％雖高於預期，但增幅寫下2021年10月以來最低，整體市場多方、空方解讀皆有，但台股15日主要還是受到巴菲特旗下波克夏減持台積電影響，連帶新台幣也跟著走弱，更直逼1月19日虎年封關的30.368元。

匯銀主管表示，新台幣以30.27元開出後，沒多久就跌破30.3元關卡，午盤後更曾貶至30.336元，重貶1.21角，而後在美元買盤力道稍微減弱下，新台幣微幅拉升，終場貶值9.3分。