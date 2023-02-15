香港女星葉璇曾獲得國際華裔小姐冠軍，並獲「最具古典美態獎」，因此有「古典美人」的稱號，近年她轉戰直播界賣貨，因身材走樣引起熱議，日前她公開批評網友外型，更喊話對方「醜人多作怪」。

在美國長大的葉璇個性直率，被網友封為「誠實姐」，8年前她與男友「小默先生」交往，她不僅大方認愛放閃，還曬出對話截圖，被發現微信上幫男友取暱稱「最心愛的雞雞很大的寶寶」，一度上了熱搜，但2019年葉璇認了分手，前年閃電結婚，另一半是在南京師範大學擔任教授的男友，婚後她定居上海，對方則在南京，兩人週末才會見面。

網友討論葉璇。（圖／豆瓣）

近日有網友在論壇上發貼文討論葉璇開直播，稱葉璇直播中公布素人抖音帳號，並且針對對方發表相貌、私生活等的評論，認為葉璇身為公眾人物行為不當，可以看到葉璇的確舉著手機展示素人抖音主頁，不少網友驚呼：「屬於引導網暴了吧這是」、「我下午看她翻了好幾個牌，還有一個她好像看人家是單親媽媽，還把人家孩子照片舉出來給大家看」，也有人為葉璇反駁「是不是又想帶節奏，黑葉璇姐」。

葉璇並不是第一次在直播中公布素人訊息，影片中葉璇就在展示對方主頁，並問「到底是男是女？男生把自己搞成這樣」，還建議對方可以學學徐錦江，毛髮一個顏色會比較好看。不過觀看過葉璇直播就知道，葉璇面對直播間的攻擊言論會直接點進去該帳號，並展示對方公開的照片影片等進行回擊，她也在直播中透露許多人會到她直播間博取關注，並總結這種求關注網友都是長相醜、學歷低，稱這種現象是「醜人多作怪」。

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