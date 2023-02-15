一名女網友抱怨情人節當天男友毫無準備，只帶她去吃了肉羹麵「連小菜都沒有的那種」，男友說不知道今天是什麼節日，她則怒批，「老娘也不是沒人追，為什麼要跟自私又小氣的人交往？反正分手分定了，沒錢就不要交女友是不懂嗎？」其他網友傻眼留言「分手吧，放過他」、「你愛的是錢吧」。

「今天被我男友氣死」該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，情人節當天每個人都在社群平台上PO文，男友卻說不知道當天就是情人節，她前幾天沒有多問，是認為對方會給她驚喜，結果當天他們只去吃了肉羹麵，「連小菜都沒有的那種」，她問男友有禮物嗎，對方還裝傻。

原PO說男友去年年終獎金很好，卻沒有買禮物給她，過年也沒有給她紅包，交往一年不是吃路邊攤就是麵店，唯一的禮物就是生日禮物「一條細到不能再細的項鍊」，她怒批男友很小氣，「老娘也不是沒人追，為什麼要跟自私又小氣的人交往？反正分手分定了，沒錢就不要交女友是不懂嗎？」

其他網友留言「分手吧，放過他」、「有錢也不一定選妳」、「你愛的是錢吧」、「快放生吧」、「你跟錢交往吧？當初會交往，難道你不知道對方的經濟狀況嗎？還在這邊扯一堆」、「分手吧！對彼此都好」、「那你送過他什麼嗎，有時候不要只檢討別人」、「看了快笑死，前男友該慶祝擺脫你這種人」。