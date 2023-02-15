一名40多歲的男性，近幾個月進食後有上腹部疼痛的症狀，故至新竹台大分院生醫醫院竹北院區胃腸肝膽科門診看診，經安排上消化道內視鏡檢查後，發現胃部有發炎及胃潰瘍的情形，甚至於病理切片檢查中，發現有幽門螺旋桿菌存在。病人在接受胃潰瘍相關藥物及針對幽門螺旋桿菌的抗生素治療後，不僅胃潰瘍情形獲得改善，也成功根治幽門螺旋桿菌的感染。

幽門螺旋桿菌的感染在世界各國盛行率都相當高，台灣約有3成左右的民眾患有幽門螺旋桿菌感染。新竹台大分院病理部醫師李宥徵表示，臨床上雖然幽門螺旋桿菌已被認為是消化性潰瘍（含胃潰瘍與12指腸潰瘍）的最常見病因，但僅有約1成感染者會進展至消化性潰瘍，而多數感染者則是不明顯的慢性發炎症狀，這時就須通過檢查來判斷有無幽門螺旋杆菌感染。

症狀不明顯不代表無風險，李宥徵提醒，病人在持續的發炎反應下，胃部黏膜可能會發生腺體萎縮及腸上皮化生等變化，也就是原本正常的胃黏膜因慢性發炎受損，胃黏膜的上皮細胞變成了類似腸黏膜的上皮細胞，久而久之，可能變成癌前病變，甚至有機會發展成胃癌的可能性。

幽門螺旋桿菌往往是癌化病變過程中的關鍵，李宥徵指出，除了賁門接近食道處的胃癌外，其餘部位的胃癌有8成以上可歸因於幽門螺旋桿菌的感染，如常見的胃腺癌，以及發生在胃部的淋巴瘤，都與幽門螺旋桿菌有關，故門診有些罹患胃炎的病人，在使用抗生素除菌後，不只胃炎症狀消失，相對也預防因幽門螺旋桿菌感染而至的胃癌發生。

幽門螺旋桿菌帶來的風險不可忽視，李宥徵呼籲民眾如有上腹疼痛等不適症狀，應盡早就醫，藉由進一步的檢查及治療，預防後續相關疾患。