新竹縣政府在2010年起，於竹北市成立新竹縣輔具資源中心，目前委託財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所辦理，提供輔具評估、租借、維修服務及展示等，由於新竹縣幅員遼闊，為了服務更多有需求的鄉親，委託該事務所於竹東鎮成立南區輔具資源中心服務，自1月3日試辦至今，已服務206人次。

隨著國人平均壽命延長，國人因失能狀況而有長照輔具需求量日益增加，而接受特殊教育的孩童，也有就學或生活輔具的需求，因此縣府在竹東成立區輔具資源中心，以便就近服務鄉親。

社會處表示，竹北的新竹縣輔具資源中心多年來提供專業評估、維修及諮詢等，2022年服務量能包含輔具諮詢5143人次、評估4519件次、維修1665件次等，以及捐贈、回收、轉贈270件次，均有所提升，縣府近年積極爭取經費，使輔具服務能均衡發展。

目前新竹縣2處輔具資源中心提供輔具單一化服務，北區輔具資源中心設立於竹北市新竹縣體育場內，南區輔具資源中心則設立於竹東鎮市區，均整併身障及長期照顧評估，提供輔具諮詢、評估、展示、維修、借用等服務。

社會處指出，南區輔具資源中心內部空間占地約80坪，設置辦公區域、評估區、輔具展示區、維修區及庫存區等，目前提供民眾諮詢、維修、回收、評估及輔具借用等服務已到位。試辦期間，除滾動式規畫、評估及維修工具定位，逐步落實經營及規畫方向，未來將持續透過輔具服務專車等宣導活動，健全與鄰近鄉鎮網絡，增加服務效益。