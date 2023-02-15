前蘇聯加盟共和國之一的摩爾多瓦，其實一直希望加入歐盟，但是俄羅斯一直阻止。總統桑杜(Maia Sandu)指責莫斯科試圖發動武裝暴亂，推翻摩爾多瓦民選政府，再扶持一個親俄政權，以破壞摩爾多瓦加入歐盟的計畫。對此，克里姆林宮否認了這一說法，表示他們從不干涉別國內政。

桑杜在新聞發布會上說：「我們國內發生所謂的『歐盟反對派』發動抗議，但實際上這些人是親俄勢力，他們的目標是『推翻現有秩序，用非法、暴力的形式，現有政府的合法權力』。然而，克里姆林宮這種陰險的企圖，然然會失敗。」

上星期，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在歐盟峰會上表示，基輔的情報單位獲悉「俄羅斯有一項試圖構摧毀摩爾多瓦的計劃」，顯然摩爾多瓦相信了基輔方面的說法。

摩爾多瓦有260 萬人口的，與羅馬尼亞和烏克蘭相鄰，語言以羅馬尼亞語為主。其實在歷史上，摩爾多瓦就是羅馬尼亞的一部分，然而在二戰後期，蘇軍擊敗此處的德軍部隊，並扶持出一個摩爾多瓦共和國，強迫加入蘇聯。1991年蘇聯解體，摩爾多瓦成為獨立國家，但仍然無法回歸羅馬尼亞，這與境內的蘇聯殘留勢力有關。

摩爾多瓦境內的蘇聯舊勢力，其實就是不願撤走的蘇聯駐軍，他們持續佔著原本的地盤，成立「德涅斯特河沿岸人民共和國」，簡稱「德左」(Transnistria)。雖然如此，摩爾多瓦持續往歐盟靠攏，終於在2022 年夏天獲得了歐盟候選國地位。此舉自然引發德左地區的憤怒。而摩爾多瓦最擔心的也就是德左地區的武裝叛變。

俄羅斯駁斥摩爾多瓦的說法，俄羅斯外交部表示「這種說法完全沒有根據」，並指責烏克蘭試圖煽動摩爾多瓦對抗俄羅斯，同時也批評摩爾多瓦政府犯了「俄羅斯恐懼症。」