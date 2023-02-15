兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，若投資人對台股行情期待，卻又擔憂景氣變化，建議採取台股ETF且聚焦成長性題材切入市場，可選擇聚焦再生晶圓產業鏈，涵蓋5G、AI、IoT、電動車等領域的新型應用，這些均需要再生晶圓與晶片製造的專業製程，若再搭配客戶需求增長，可望推升再生晶圓產業調整報價並刺激走勢向上發展。

另外，台廠如台積電、聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱等企業，在半導體、晶圓製造先進製程，以及技術優先等各方面擁有市場優勢，搭配年後利多回籠行情，有助晶圓製造持續成為投資主流題材。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，建議投資人現在可逢低分批布局，相對看好半導體、AI、綠能、電動車等族群。

日盛上選基金研究團隊表示，消費電子、智慧手機、PC/NB需求趨緩，引發半導體上游陸續跟進調整庫存，預計上半年半導體庫存調整結束，下半年產業有望回溫已是市場共識，加上全球央行升息有望告一段落，利率敏感度高的科技業估值修復將更有利基。