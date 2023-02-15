大陸央視新聞用戶端報導，2021年8月就任後首次訪中的伊朗總統萊希，14日至16日國是訪問中國，15日赴北京大學接受北大名譽教授稱號並發表演講。萊希在演講中表示，歡迎中國提出一帶一路倡議；多邊主義是國際新秩序的重要元素；制裁是大規模殺傷性武器，一些國家把石油當做武器，打壓和制裁部分石油生產國，將嚴重破壞世界和平。

萊希表示，伊朗和中國是兩個文明古國，兩國人民開闢了古老的絲路。中國提出復興古絲路倡議，再次堅定兩國人民加強友誼的決心。伊朗歡迎中國提出「一帶一路」倡議，願意憑藉地理優勢與中國一道打開貫通東西方的海上絲路。伊朗擁有豐富的能源，更重要的是政治獨立，完全能夠在建立和平、維護穩定和促進發展中發揮積極作用。

萊希指出，多邊主義、最大限度地協同合作、摒棄一切單邊主義是國際新秩序的重要元素，同時也是實現公正的保障。然而，單邊主義一直企圖破壞各國穩定，阻止他國發展。擾亂獨立國家推動一體化進程。

萊希說，有些國家政客難以承受中國和伊朗崛起，經常設置障礙，造成兩國在區域一體化建設道路上花費鉅資。伊、中不會接受這些障礙。會為建設區域一體化尋找新途徑，保障共同利益。為了維護世界和平，促進世界發展，中國提出（共建「一帶一路」和人類命運共同體）兩大倡議，充分說明中國非常重視人類未來的共同發展，並認為人類共同幸福和進步有賴於整個人類團結與合作。

伊朗會一如既往地奉行加強伊中互信政策，共同推動全面戰略合作計畫，不會受地區和國際局勢的影響。伊朗依然堅信伊中兩國協同發展必將為國際社會朝著和平、穩定和發展方向前進鋪平道路。

萊希指出，能源安全是關乎世界和平與發展的重要問題，伊中兩國積極維護能源持久安全，不僅保障兩國共同利益，更進一步保障地區和世界和平與發展。

萊希強調，近幾年來，一些國家把石油當做武器，打壓和制裁部分石油生產國，嚴重威脅能源安全。制裁是大規模殺傷性武器，是最大的人權破壞因素，嚴重踐踏受制裁國應有的權利，持續制裁將嚴重破壞世界和平。伊朗作為重要的石油和天然氣儲量國，願意與國際社會一道共同維護能源安全，提供能源保障，並承諾無論在任何時候，即使能源市場出現危機，伊朗仍將堅定不移地成為所有國家可靠的合作夥伴。