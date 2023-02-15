美國財政部長葉倫（Janet Yellen）14 日（當地時間）發表演說時，重申國會必須提高聯邦政府的債務上限，以避免「經濟和金融災難」。

葉倫說：「解決方案很簡單：國會必須投票提高或暫停債務上限。應該無條件地這樣做，不應該等到最後一分鐘。」

她在華盛頓告訴參加會議的地方官員，表示如果國會未能及時採取行動，聯邦政府被迫違約，那麼這些官員所在地方的許多居民，將因此失去工作。一旦美國政府出現債務違約，長遠將增加借貸成本，阻礙未來的公共投資，私人借貸成本也會增加，信貸市場可能出現災難性後果。

葉倫表示，如果這一問題不解決，聯邦政府不太可能向數以百萬計美國人，包括軍人家庭和依賴社會保障的老年人發放款項。

美國政府於1月達到了 31.4 兆美元的法定債務上限。美國財政部上個月表示，實施會計操作能至少在 6 月初之前，能夠繼續支付相應款項。

控制眾議院多數席次的共和黨眾議員威脅稱，在民主黨人同意削減未來支出之前，將拒絕提高美國債務上限，但美國總統拜登一直拒絕就此問題與共和黨進行談判。