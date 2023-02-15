涂善存、林輝瑝、張瀚元、陳廷軒4位戲劇圈新生代男星合體公布驚喜，3月26日將在台北「NU ZONE」舉辦「屬於我們的童話」HELLO!PARTY，用歌聲、用舞蹈、滿滿的粉紅泡泡，一起在童話場景中與粉絲玩遊戲、近距離互動。

林輝瑝、張瀚元、陳廷軒、涂善存。（益極娛樂提供）

涂善存、林輝瑝、張瀚元、陳廷軒雖然來自不同經紀公司，但因工作重疊、年紀相仿、興趣相同、服飾品味相同等特點，成為彼此關心的好朋友，在一次聚會中，聊到之前因為疫情，都無法近距離接觸，已經很久沒和粉絲實體見面了，歌迷也一直私訊敲碗。最近4人也收到粉絲寄來的不少情人節禮物，寵粉的4人於是約定要在白色情人節月份跟粉絲見面，除了謝謝粉絲的支持與愛護，更要用粉絲沒見過的才藝進行大膽有趣的表演。

涂善存從2016年參與第一部電視劇《飛魚高校生》就備受矚目，陸續演出多部戲劇與電影，2021年出演《HIStory4-近距離愛上你》並為戲劇演唱插曲，晉身唱手之列，也因此經歷了過去當演員不曾有過的歷程，除了登上小巨蛋演唱，也首次嚐到歌手趕場跨年滋味，雖然緊張但直呼太美妙。去年也參與了話題度很高的實境節目《全明星運動會4》拿到MVP，並演出喜劇電影《女優，摔吧》，今年初也為新影集《惡靈世界》的拍攝投入武術訓練，並且為戲落髮理成小平頭，不僅粉絲直呼很帥還敲碗說好想摸一下，這次HELLO!PARTY也會是涂善存首次新造型見粉絲。

以模特兒開啟演藝之路的林輝瑝，2018年演出《鬥魚》備受矚目，後續參與《哈囉少女》、《愛的3.14159》、《蓋酷爸爸》、《機智校園生活》積極累積戲劇經驗。學生時期是專業運動員的林輝瑝，雖然因為受傷退出運動員身分，但拚勁與天生的運動細胞在《全明星運動會4》知名度大大提升。每次開活動會議時，他都擔任開心果的角色，所以被推派為這次的遊戲擔當。

張瀚元在大學時組樂團擔任電BASS，在「河岸留言」演出時被經紀公司相中開始接觸廣告，後來轉型為演員，以戲劇《HIStory3：那一天》打開知名度，之後陸續參與《本來只想暗戀你》、《女兵日記》、《台灣X檔案》等。他從小運動細胞很好，「我從小就是全班跑最快的，小學時我明明很胖喔，還是跑很快（大笑）」；因為喜歡運動與挑戰自己，張瀚元持續鍛鍊的體能，為了突破自己也同步報考關於體能的考試，除了已經通過的「運動按摩專家」、「中華民國體適能健身指導員」外，近期報名美國「NSCA-CPT進階拳擊教練認證」，現在每天不只訓練，還要看厚厚的原文書，「雖然我大學讀會計學都在看原文書，但是還是超緊張的！」對每一項體能運動都有興趣的他，目前正在跟奧運國手蘇麗文教練訓練跆拳道，想要鍛鍊拳擊以外的肌肉，期待見面會中可以踢出360度迴旋踢。

以戲劇《HIStory3：圈套》出道的陳廷軒，粉絲封他「國民甜點」，大學時因為被學校老師推薦而進入演藝圈，自高中開始勤練舞蹈，芭蕾、民族舞蹈、現代舞，連翻跟斗都難不到他，陳廷軒20歲時曾在全國大專盃啦啦隊比賽中得到冠軍。廷軒喜歡交朋友，並得到很多幫助，好朋友大都是比自己年紀稍大一點；剛結束「原子少年」節目時因為要離開一大群幾乎朝夕相處的兄弟們，很捨不得，還好立刻能投身劇組拍戲。喜歡跳舞的廷軒與另外3位哥哥級的好朋友相約在見面會上像韓國男團一樣勁歌熱舞，雖然舞蹈是陳廷軒的強項，但是手長腳長的哥哥們緊張跳舞，目前還在說服階段中。

說到與粉絲的互動，張瀚元提到自己很感謝粉絲，印象深刻的是有多次寒流來襲，他在台上覺得冷，但是為了表演一直保持笑容，下台後有粉絲拿了一條全新的圍巾給他，「你會冷吧？！這個給你」讓他當場感受到暖流；林輝瑝則很感謝粉絲一路的支持與陪伴，知道自己還有很多進步空間，會繼續努力不會讓粉絲失望的; 涂善存的粉絲都自稱是玫瑰，因為善存是他們的小王子，不管是生日或是重要時節，粉絲都給予滿滿應援，之前在小巨蛋演唱時，粉絲也以多個玫瑰花籃應援，要讓涂善存有滿滿力量登台。陳廷軒則提到貼心的粉絲像他的記事本，藉由每次粉絲為他蒐集製作的影片和照片書，讓他可以回顧自己的工作歷程，在台南拍戲時，幾乎天天都有應援飲料與下午茶點心，讓他覺得超幸福的，也感受到粉絲的愛！