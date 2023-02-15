南投縣長許淑華當選後，南投縣立委第二選區缺額補選將於3月4日舉行。根據關鍵調查有限公司今天(15日)公布的最新民調，假如明天就是投票日，有29.91%的縣民表示會投票給林明溱，29.88%則表示會投票給蔡培慧，兩人居然在誤差範圍內。另外，針對南投縣長許淑華的施政滿意度，第二選區的縣民有52.74%表示滿意。

根據關鍵調查有限公司今(15日)在臉書發布的民調指出，南投縣立委第二選區登記參選的有國民黨的林明溱、民進黨的蔡培慧、無黨籍的陳聰鑑、國家公義運動黨的魯昱君。假如明天就是投票日，有29.91%的縣民表示會投票給林明溱，29.88%蔡培慧、3.25%陳聰鑑、0.60%魯昱君，另有14.04%還沒決定，22.37%則無明確意見。

再從交叉分析來看，以30-39歲(39.53%)支持蔡培慧的比例較高，50-59歲(41.15%)支持林明溱的比例較高；在政黨認同部分，民進黨認同者(75.46%)支持蔡培慧的比例較高，國民黨認同者(65.33%)、民眾黨認同者(34.19%)支持林明溱的比例較高。

另外，該粉專也公布南投縣長許淑華在立委第二選區的施政表現滿意度，有52.74%表示滿意(16.28%非常滿意、36.46%還算滿意)，9.89%不滿意(6.71%不太滿意、3.18%非常不滿意)，另有37.30%無明確意見。

該民調是針對戶籍地在南投縣立委第二選區的年滿20歲者，調查時間為2月6日-2月8日晚上18點30分至22點，透過市內電話進行調查。本次調查有效樣本802人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.5個百分點之內。