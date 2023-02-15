酋長隊四分衛馬霍姆斯獲選超級盃MVP。（美聯社）

堪薩斯酋長隊勇奪NFL第57屆超級盃冠軍，獲選決賽MVP的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在節目上透露，本屆雖然有流行天后蕾哈娜（Rihanna）的精采中場秀，但他們無緣親睹，只能留在更衣室發呆。原因是總教練瑞德（Andy Reid）不許球員去看表演，哪個人膽敢離開，他下半場就甭想打了。

馬霍姆斯告訴主持人Jimmy Kimmel說：「教頭瑞德告訴我們，想出去看表演你就盡管走出去吧，因為你剩下的比賽都不能上場了。結果就沒有人出去看了，但我聽說表演很讚。」超級盃的中場秀是美國年度體育娛樂盛事之一，但瑞德為了讓球員保持專注，把他們都關在更衣室，畢竟酋長隊半場打完落後老鷹10分。

根據美媒FOX體育的數據，球賽本身獲得1.13億人收視，蕾哈娜中場表演時更上升到1.19億人。

去年第56屆超級盃，辛辛那提猛虎隊的踢球員麥佛森（Evan McPherson）上半場結束後沒有返回休息室，而是留在場內觀看史努比狗狗（Snoop Dogg）、阿姆（Eminem）等人的中場表演秀，當時猛虎隊落後3分，最後遭到洛杉磯公羊擊敗。

不能看中場表演只是小事，馬霍姆斯在2020年獲得酋長隊10年續約，總值5.03億美元，合約內容載明他未來10年不能進行任何休閒體育活動，「我不能打籃球和棒球，我不清楚到底被禁止多少東西，其實就是所有體能活動都不行，我再來只能打美式足球和電玩而已。」