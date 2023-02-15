鬼鬼吳映潔2／14推出〈心跳噗通〉MV祝福天下有情人她在MV中與埔心牧場裡的小動物水豚、草泥馬、袋相處，十分開心，也希望看到MV的人可以感受到快樂的心跳噗通感；她回想自己第一次強烈感覺心動的時刻是上台表演：「每一次只要上台演出就會緊張到覺得心臟跳很快，快要把心臟都吐出來了一樣。」很小就開始演出的她笑說：「第一次感覺到心跳噗通應該是很小很小的時候了吧？！不記得什麼時候了，但心跳的感覺都記得。」

鬼鬼推出〈心跳噗通〉MV。(吳映潔工作室提供)

她去年底才去日本好好休息了一趟如今開始籌備新計劃，「在日本過聖誕很美很感動耶！也會覺得很心動。」一般去日本女孩子都會買很多漂亮小物和衣服飾品，她反而買了一大堆迪士尼和環球影城的週邊商品，足見她童心未泯：「都是很實用的廢物啦！我都會用啊。有的還可以用在造型，很好用的。」

鬼鬼推出〈心跳噗通〉MV。(吳映潔工作室提供)

目前已經沒有唱片約在身的吳映潔從日本回來後便收心開始籌劃新作品，講到2023年新計劃，她說：「每年都一定會有新年新希望，除了希望大家都可以過得很快樂、趕快把房貸繳完，手邊的工作像WU MA LIFE要繼續拍有趣的主題；還有，和團隊一起想出來的音樂計劃可以找到金主，然後順利做出來給大家聽聽看。我今年就是很想要再出一張專輯，金主們快來吧！」