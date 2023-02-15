鴻海創辦人郭台銘近日與前立法院長王金平會面，再度喊話藍營希望能盡速提出辦法，還拋出「年輕氣盛」等說法。國民黨台北市議員徐巧芯15日在《新聞大白話》節目指出，郭台銘道歉的方式可能就是說「年輕氣盛」，一時衝動、不好意思這樣，說明他的穩定程度還要再加油。新北市長侯友宜雖然比較穩，面對民進黨的衝擊也要試著不要去閃，拿出讓大家可以追隨、跟著一起衝的感覺，他做得到，是時候要把他的這一面拿出來了。

「確實年輕氣盛這四個字從他嘴巴裡講出來，會有一種莫名的喜感。」徐巧芯說，尤其自己最近一直被tag世代交替，說藍委費鴻泰也跟他是一樣年紀的。這就證明先前講過的，侯友宜相對來講是一個比較穩的候選人，但是侯友宜有一些需要加強的地方，就是他不夠強。徐說，我們當然都希望整合郭台銘等非綠陣營進來一起(打拚)，誰可以出來選？是交給黨主席最後決定，包括制度。

徐巧芯表示，穩健還是蠻重要的，因為像郭突然講說年輕氣盛，像蔡正元說你之前撒手不管，要回來至少要道個歉，郭道歉的方式可能就是說他一時衝動，啊不好意思，其實你就直接講不好意思就好了，年輕氣盛的部分就會好像有一點點好笑的感覺。

「這就是我講的，他會比較不穩。」徐巧芯指出，他有好的幕僚團隊，可是他穩定程度可能還要再加油。「另外一邊我也要說說侯友宜，兩邊我都有喜歡他們的地方，也有他們有待加強的地方。」侯友宜他在面對民進黨的這種衝擊上面，也要試著不要去閃，或者你試著有一些自己的勇氣，讓大家可以追隨的感覺。「我最喜歡侯友宜的質詢，就是他跟何博文的那一場。」

徐巧芯提到，何博文罵侯友宜，你們國民黨都賣台等等，侯就說，我做警察30幾年了，我會比你還不愛台灣嗎？我是用我的生命在保護大家。「那時候我就很感動啊！我就跟著他一起衝，跟著他一起罵何博文啊！」有時候政治人物缺的就是這個，讓大家有跟著你一起衝的感覺，那是很重要的，不只是說會做事就好。

「所以我當然相信侯友宜事情做得很好，我也很喜歡他事情做得很好，但如果他要出線的話，要多給我們一點感動的味道！」徐巧芯強調，而且相信他做得到，剛剛已舉例，並不是侯友宜他是做不到的人，就是因為知道他做得到。認識他的人會知道，你剛認識他，就好像你們認識很久，就很會做人，人跟人之間很麻吉的那種感覺，大概是時候要把他的這一面拿出來了。