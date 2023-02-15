如果不想提前當爸媽，愛愛前一定要做足防護措施。泌尿科醫師高銘鴻日前表示，有些人不喜歡戴保險套，想要只靠著體外射精避孕，以為自己有足夠的意志力能控制發射時間，或是以為只要沒有發射就沒問題，但這樣的做法其實相當不可靠，甚至在愛愛完想要貼心的「做後戲」都可能增加懷孕的機會。

高銘鴻在臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》發文提醒，若不想提早當爸媽，男女在享受魚水之歡時一定要注意避孕，其最簡單也最不用擔心副作用的方法就是「全程使用保險套」。

高銘鴻表示，有些人不愛戴套，會試圖說服彼此只要體外射精就不會懷孕，雖然古人確實有這種做法，但成功率實在太低，而體外射精之所以不可靠的原因主要有3個，首先是「拔太慢」：在快要發射的時候突然終止或是拔出，需要強大的意志力以及時機掌握，稍有不慎就會失敗。

此外，千萬不要以為沒射精就就不會懷孕，高銘鴻說明，如果沒有全程使用保險套，體液中的精子也可能在過程中流出導致懷孕。而最後則是「間接接觸」，若高潮後沒有清理乾淨，親吻、碰觸的過程中精子都可能經由手指等部位被送到女體內，高銘鴻強調，「戴好戴滿，千萬不要心存僥倖」。