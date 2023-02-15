高雄苓雅區15日晚間發生一起連環車禍，25歲李姓男子駕車行經三多四路時，突然癲癇發作，導致無法控制車輛，直接往路旁的汽機車撞上去，總共波及路旁停放的2台汽車及12台機車受損，李男酒測值為0，送醫後確認只有額頭擦傷，無生命危險，現場也無造成其他人傷亡。但李男這一撞也讓在一旁的路人全傻眼，除汽車移位外、機車也散落在馬路四處，場面相當慘烈。

根據行車紀錄器畫面，李男當時正在停等紅燈，但綠燈後並無馬上起步，而是過了10幾秒後才起步，起步的速度也相當快，車子隨即失控的往馬路右邊停放的汽車撞，李男的擋風玻璃也隨之碎裂。而停在2台汽車前的整排摩托車也因高速撞擊推擠，如保齡球般全倒，散落在路旁及路中央。

苓雅分局獲報後趕往現場，將李男送醫救治，李男僅有額頭擦挫傷，並無生命危險，李男也無酒駕情事，至於詳細肇事原因及責任仍待送交通大隊進一步分析研判。