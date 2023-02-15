資深藝人澎恰恰過去因拍電影欠下2.4億元債務，2021年台商好友林秉文出面幫忙協調，更霸氣喊「他沒還完我來還」，直到2022年8月宣布還光剩下的1.6億元，澎恰恰稱會自己處理僅剩欠親友的1500萬元。豈料，日前林秉文在直播表示還清債務後澎恰恰就斷聯，脫口「自己瞎了眼」；但今（15日）澎恰恰與林秉文同台開直播，原來是誤會一場，只是澎恰恰身體微恙。

林秉文今日晚間找來澎恰恰一起開直播，解釋兩人並未交惡，其實是各自都在忙，才會造成誤會；澎恰恰在直播中表示，前陣子因為髖骨的問題都癱在床上休養，與林秉文溝通的APP沒更新，沒有故意消失，「我們這麼好的朋友，怎麼可能會不理他」。

林秉文與澎恰恰今（15日）同框直播吐失聯真相。（圖／摘自林秉文海海林生臉書）

林秉文也補充說，澎恰恰因為身體不好電話沒有開，先前是直播時網友在問，他只是回答了一下，但平時彼此真的不會特別聯絡，除非是有工作上的事情需要討論，沒想到自己打過去卻找不到人；另外，林秉文提到，他知道澎恰恰不太好意思找自己，也沒有告知身體有狀況，才會出現這起「斷聯風波」。

澎恰恰去年在林秉文陪伴下開記者會，宣布債務清零，能夠繼續在演藝生涯放手奮鬥，當時林秉文承諾以現金支付債務的20%，其餘的則轉讓名下PGTalk必礦股權給債權人，更掛保證地說，只要日後債權人缺錢，他都願意以原價回購股票，一路以來相當挺澎恰恰。