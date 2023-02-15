2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委郭正亮15日就表示，「賴清德最近也看到他的聲量不好，只能不斷地樹立新的標準，讓選民感受不一樣」，郭正亮同時也預言，對於2024總統大選，「賴清德最後要選到45％左右，才會當選」，引發討論。

郭正亮15日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「賴清德最近也看到他的聲量不好，當黨主席是沒有實質資源的人，也不是要做政策決策的人，因此只能不斷樹立新的標準，讓選民感受不一樣，這個論文案當然是『我就是跟蔡英文不一樣』」，郭正亮更接著說，「2024總統大選，我認為賴清德最後要選到45％左右，才會當選，賴清德自己也很清楚，目前他民調還在落後狀態，所以他才會開始做一些民意所向的動作」。

最後郭正亮更說，「學倫賴清德也做了，除了鄭文燦既往不咎，所以如果鄭文燦2028有機會選總統，那就是大學畢業，遵守學倫規則」，郭正亮更認為，「賴清德這個人比較不會用程序來逃避回答，實質問題做政治就不要閃，誠實面對」。