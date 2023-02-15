俄羅斯工業和貿易部15日（三）表示，男性勃起功能障礙（ED）治療藥威而鋼的品牌商已經暫停向俄羅斯機交付新的藥品，而俄國藥廠在地生產的西地那非（Sildenafil）去年也增加了許多，同時俄國人勃起功能障礙藥品的銷售量也遠比2021年多了快一倍。

據《莫斯科時報》（Moscow Times）15日報導，俄羅斯工業和貿易部告訴《國際文傳社》（Interfax），自俄羅斯最初入侵烏克蘭之後，美國製藥公司暉致（Viatris）早在2022年初就有通知俄羅斯將暫停供貨。

俄羅斯工業和貿易部表示，根據過去在國內廠商的臨床試驗，俄國國內製造商有能力生產自己的威而鋼版本。俄羅斯衛生部表示，目前國內藥房沒有出現含有西地那非藥品短缺的情況，這種藥品的主要品牌以威而鋼為商品名稱出售。

據《國際文傳電訊社》報導，2022年1月至9月，俄羅斯藥廠將含有西地那非的藥物產量增加了11%。該通訊社補充說，這種治療性功能障礙的藥物的銷售額在同一時期上升了15%。

《商業日報》（Kommersant）援引的其他研究稱，俄羅斯人在2022年中期購買了270萬顆勃起功能障礙藥，比2021年同期增加了88%。