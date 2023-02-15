靠著個人專輯《諾言》走紅70、80年代的巨星劉文正，今(15日)無預警傳出死訊，經紀人好友夏玉順證實他於去年心肌梗塞病逝，享壽70歲，令眾人相當不捨，紛紛上網找尋相關片段，其中一支劉文正登上蔡琴主持的節目，吐槽其他藝人隨意模仿他的影片，更是笑料不斷，只是那時一代巨星侃侃而談的身影，如今已成追憶。

劉文正30多年前曾登上《連環泡》節目，可見他戴著一頂編織草帽，嘴角留著些許鬍渣相當有型，那時蔡琴好奇詢問：「有很多人爭相模仿你，披著衛生紙就當作是一條圍巾，又學你唱歌、模仿你的動作，你有什麼樣的看法呢？」劉文正一邊點頭，一邊笑著說：「我很有風度的講，謝謝他們繼續幫我打知名度」。

然而，話鋒一轉，他立刻狠酸：「沒有風度的講法呢，實在是沒有什麼水準，學我的時候，很多人已經很少看我上電視了，誤以為他們學得就是我這個樣」，隨後露出故作無奈的表情說：「算了！不要講了，你們盡量模仿」，蔡琴聽完幫忙補槍：「謝謝你們幫我打知名度，心裡想真是討厭死了」，結果劉文正講出殺傷力更強的4個字：「靠我賺錢」，直接點出問題的關鍵，讓蔡琴笑著大讚：「這句更厲害！」

據悉，劉文正1983年獲得金鐘獎最佳男歌手獎後，一度淡出演藝圈，1986年底才返台成立飛鷹唱片，退居幕後培養方文琳、伊能靜、巫啟賢等多位大咖藝人，然而他的人氣正旺，大陸第一代男歌手靠著翻唱他的歌曲成名，形成「男學劉文正」的風潮，直到1991年，不再插手演藝圈的事，低調神隱30多年至今。