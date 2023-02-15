許多人思考創立自己的事業時，都會想到最簡單入門的餐飲業。一位網友表示，60歲的媽媽已經退休，最近卻突然喊著要花65萬接手一家麥味登早餐店，說要和姊妹淘3個人一起投資，強調「接手馬上開始賺錢」，不過他卻覺得不對勁，認為如果真的好賺怎麼會頂讓？無奈之下只好上網求救。許多人分析，最大問題可能在於3個人合股投資，未來若出現糾紛很難解決。

原PO在PTT發文表示，退休沒事幹的媽媽最近突然打電話給他，說自己想要接手住家附近要頂讓的麥味登，地址位於國中對面、走路5分鐘就有捷運，已經和姊妹淘講好3個人一起投資，也到場觀察好幾次，頂讓費用只要65萬元就好；原本原PO以為媽媽只是一時興起不會真的行動，沒想到大學在早餐店打工過的媽媽相當認真，還列出相關成本進行計算。

原PO指出，麥味登頂讓的餐廚設備應有盡有，店面月租3萬6，媽媽分析，「一個月營業額有30萬，只要請3個員工就好」，缺人手由她自己和姊妹淘輪流顧，如此一個月最少能賺10幾萬，本金只要準備100萬，「接手馬上開始賺錢」，打算周末就去談簽約，讓原PO急著驚呼「最好這麼好賺會頂讓啦！我媽60歲想接頂讓的麥味登要怎麼阻止她啦？」

對此，許多人紛紛回應，「沒有不行啊，我朋友媽媽100萬接手八方雲集，現在做得美滋滋」、「有遇過學校旁早餐店頂讓的，老闆說太累不做要休息，而且還是生意很好的」、「要看是什麼原因頂讓，自己去評估」。

另外有網友警告合股投資可能會發生糾紛，「這種最後就是合夥吵架收場了」、「早餐店真的有這個營業額，但絕對不要合資，未來光自己人吵架就飽了」、「早餐店很操，跟狗一樣，以我家的經驗，年輕人待不住，刻苦耐勞的外籍比較能待，剛開業先吵架吵一年，當初吵到差點收掉」。