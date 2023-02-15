美國1月CPI年增雖持續下降，但仍高於市場預期，離聯準會（Fed）2%的目標也還有一段距離，10年期美債殖利率來到3.69%。美股周三（15日）3大指數開低，道瓊工業指數一度跌逾200點，那斯達克指數跌約0.3%。台積電ADR重摔逾5%。

截至台北時間23點30分，道瓊工業指數下跌207.57點（或0.61%），暫報33881.7點；那斯達克指數下跌51.5點（或0.43%），暫報11908.64點；標普500指下跌24.1點（或0.58%），暫報4112.03點；費城半導體指數下跌28.52點（或0.91%），暫報3093.12點。

5大科技巨頭漲跌不一。半導體類股普遍下挫，輝達、艾司摩爾和美光跌逾1%。股神旗下波克夏海瑟威及全球避險基金老虎全球公布最新持股變動，兩家去年第三季才建倉台積電ADR，第四季雙雙大幅減持、出清，衝擊市場信心，台積電ADR大跌5.4%，暫報92.67美元；聯電ADR跌逾2.5%。