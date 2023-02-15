2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（15）日就表示，「侯友宜再不表態的話，很多不同的聲音就會越來越多，當你吵到越來越多的時候，選民不會選一個他認為最適合的，而是在氛圍下合適的」，引發討論。

柯志恩15日在網路節目《少康戰情室》中表示，「大家都在擔心國民黨會不會複製4年前的慘劇」，但柯志恩也指出，以她對朱立倫主席的了解，「朱立倫很清楚他的定位跟角色，每個人都有年輕氣盛的時候，朱立倫絕對可以扮演好總教練的角色，目前為止我沒有看出朱立倫有想選的想法，他只是要推出最強的候選人，讓國民黨重新執政」，現在朱立倫很清楚，「黨主席的角色就是要讓國民黨重新拿回執政權」。

至於侯友宜是否會參選2024，柯志恩認為「以目前來說，叫侯友宜出來講除了『好好做事』以外的話，有點強人所難，因為議會還沒開議」，不過柯志恩也同意，「侯友宜再不表態的話，很多不同的聲音就會越來越多，當你吵到越來越多的時候，選民不會選一個他認為最適合的，而是在氛圍下合適的」，因此柯志恩最後也強調，「侯友宜的團隊需要做出決斷性的發言，否則這樣的聲音再吵下去，會把很多支持者的聲音慢慢都給消耗掉了」。