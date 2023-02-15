雞蛋每台斤漲2元至52元，重回歷史高點，雞蛋貴又買不到，甚至學童營養午餐都很難吃到全蛋料理，農委會及主委陳吉仲被各界罵爆。國民黨台北市議員徐巧芯15日在《新聞大白話》節目指出，她之前質詢時曾踢爆，如班班有石斑政策，理應是中央補助給地方採購，但地方政府卻說是中央直接跟漁民採購。她痛批這不是綁樁，什麼是綁樁？難怪這些年農漁民受到生計衝擊，卻沒什麼人出來講話，因為錢全部被中央控制住了。

「你看陳吉仲，他算是爛官中的爛官，是在民進黨的閣員當中數一數二做得爛的，而且是評價數一數二不好的。」徐巧芯表示，但是蘇貞昌走了，他依然留下來。想到陳吉仲，只想到萊豬進口，然後他做了什麼？補助班班有石斑，幾乎都是讓台灣的農產品無法銷售到大陸去之後，再講說我們是在抗中保台。可是問題是農民的生計該怎麼辦呢？

徐巧芯提到，自己之前就踢爆過，在台北市議會質詢，班班有石斑這個政策要如何執行？中央給我們錢嗎？還是我們要如何採購？結果地方告訴我們說，中央出錢跟漁民採購，然後再把魚運到台北市給國小，「我就說不對嘛！」中央應該是補助給地方，看我們需要多少錢來做這個案子，然後我們去採購，你這不是綁樁什麼是綁樁？你的意思就是告訴這些漁民說，你敢出來講我一句？所有的大權在我手上喔！

徐巧芯指出，我今天補助你讓小孩子吃石斑對不對？但是錢在我手上，不在地方政府手上，所以哪一家可以被我買到，哪一家至少還可以活，看我決定。所以雖然你們賣不到大陸去，賺不了大錢，可是你想要一絲生計這件事情，我留在我手上。所以你就知道為什麼這些年來，包括蛋商也好、豬肉、農漁民，受到這麼大的困擾，生計上的問題，沒有什麼人出來講話，「全部被控制住了嘛！」