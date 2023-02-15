在家就能享受出國的樂趣？有男子在桃園市龜山區幸美街上拍下1張照片，並表示「退役飛機空橋辛酸照流出」，從照片中可見，一整排7層樓的住宅，其中住在6樓的住戶，將後陽台改建，並且拉出如「飛機空橋」的通道，直接跨接在道路上；對此，網友也酸爆「賣房時可以說，前後陽台出入，獨立出入口」、「女主人應該是天天COS空姐等老公回家」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，其照片拍攝位置在桃園市龜山區幸美街上，從照片可見，一整排住宅其中有1戶住宅後陽台改建，拉出如「飛機空橋」的通道，直接違建跨接在馬路旁；另外從google地圖發現，該路段是繞著大樓蜿蜒而上，而整排住宅是7層樓，其中後陽台搭建通道的住戶是住在6樓；對此，原PO也在貼文寫下「退役飛機空橋辛酸照流出」。

男子在桃園市龜山區幸美街上發現某6樓住戶在後陽台搭建「通道」跨接在道路上。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友罵翻紛紛留言表示「簡直把建管處當塑膠」、「如果這照片上新聞，不知道會不會被勒令拆除」、「超高級違建，雖然我覺得有夠X...」、「女主人應該是天天COS空姐等老公回家」、「感覺無政府狀態」、「也太誇張，附近鄰居都沒講話？」、「賣房時可以說，前後陽台出入，獨立出入口」、「在家就能享受出國的樂趣」。