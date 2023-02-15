林青霞(左)曾和劉文正拍攝電影《處處聞啼鳥》。(摘自網路)

林青霞(左)曾和劉文正拍攝電影《處處聞啼鳥》。(摘自網路)

劉文正在《處處聞啼鳥》電影中開朗模樣。(摘自網路)

劉文正在《處處聞啼鳥》電影中，造型帥氣。(摘自網路)

「金馬影后」林青霞20多歲時曾和劉文正合作過劉維斌執導的電影《處處聞啼鳥》及劉立立執導的《燃燒吧！火鳥》，她今天在港看到劉文正的新聞，感性說：「一直很懷念他，他是難得的最有魅力的歌星。」

林青霞憶及當年合作情景，拍攝《處處聞啼鳥》時，劉文正有一場要從樹上跳下來的戲，她看起來很簡單，但他感覺挺為難，「我不明白，後來我研究出，原來他鞋內有墊高，所以會危險。」

她也說，劉文正當時拍《燃燒吧！火鳥》有個特寫鏡頭，他撒嬌的跟劉立立導演說：「劉姊，度～～。」劉導很有默契的點頭，她打聽之下，原來他是提醒導演拍他比較好看的角度。

前經紀人夏玉順今表示，劉文正去年底在美猝逝，震驚外界，不過隨即有一位與劉文正擁有多年私交的好友出面駁斥死訊，一時之間，生死成謎。

據悉，這位友人為新加坡媒體人，他曾是新加坡飛鷹唱片老闆之一，另一名老闆則是劉文正，私交甚篤，多年來仍在臉書社群曬出許多當年與劉文正的合照，他甚至在日前受訪，直言將擬辦「飛鷹三姝迴歸獅城演唱會」，還將邀「偶像始祖」劉文正獻「聲」舞臺。