台灣時間2月6日（一）上午9時17分左右，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）發生世紀強震，至今已過了9天，救援人員仍成功從瓦礫堆中救出倖存者，超乎人們對於生存時間和救援時間的預測。專家表示，低溫可能降低了倖存者的水分流失狀況，從而增加了生還機會。

據CNN 15日（三）報導，土耳其國防部發佈影片，顯示救援人員14日（二）從阿德亞曼（Adiyaman）廢墟中再救出一名77歲的婦女，距離地震發生已經過了212小時。土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）確認了她的身份，她的家人在她獲救後相擁而泣。

今天（15日），據《土耳其國家電視台》（TRT）報導，另一名被確認為45歲的的婦女在南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）的廢墟中受困222小時後被救出。稍早，土耳其南部的團隊表示，他們仍能聽到受困倖存者的聲音。

《土耳其國家電視台》稍早再次報導，同樣在卡赫拉曼馬拉什，救援人員救出了一名35歲的婦女，據信她已經被困了約205個小時。其他人也被救出一對兄弟、2名男子和1名婦女，都發生在14日（二），即地震發生後的第8天。

在土耳其哈塔省的CNN首席醫學記者古普塔（Sanjay Gupta）博士說，人們被困在廢墟中活超過100小時的情況並不常見，大多數人在24小時內獲救。

然而，他說地震區的低溫可能會延長被困者的生存時間，「寒冷的天氣是一把雙面刃。一方面，它使情況變得非常困難，現在就在冰點以下......另一方面，它可能降低受困者水份的流失。他說：「也許這也是一種影響。」

「關於人們在這些情況下能存活多久，並沒有很多數據，但我們看到這些成功救援案例是發生在200小時之後。」