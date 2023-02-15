艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）強調，雖然美國已和盟國達成協議，將對中國加碼實施出口管制，但詳細規範仍需各國費時協商才能確立，估計今年還不會對艾司摩爾財測造成實質影響。
艾司摩爾在1月底發表的年報中預期，今年第一季營收約在61億至65億歐元（約65億至70億美元），毛利率約在49％至50％。今年全年營收成長率可望超過25％。
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）稍早警告，各國加強出口管制將威脅事業前景，但強調美國與荷蘭等國雖針對中國貿易禁令達成共識，詳細規範仍需數月協商才能確立，估計今年獲利還不會受影響。
艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）強調，雖然美國已和盟國達成協議，將對中國加碼實施出口管制，但詳細規範仍需各國費時協商才能確立，估計今年還不會對艾司摩爾財測造成實質影響。
艾司摩爾在1月底發表的年報中預期，今年第一季營收約在61億至65億歐元（約65億至70億美元），毛利率約在49％至50％。今年全年營收成長率可望超過25％。
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