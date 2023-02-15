去年12月歐元區工業生產月減1.1％，幾乎抹煞11月修正後的1.4％增幅，且分析師擔心需求減弱繼續打擊今年第一季表現。去年12月歐元區能源生產締造去年6月以來首度成長，但仍彌補不了中間產品需求銳減對整體工業生產帶來的衝擊。Pantheon總體經濟分析師韋斯提森（Claus Vistesen）預期第一季歐元區工業生產續跌，第二季開始才會隨中國解封而恢復成長。