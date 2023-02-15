樂團甜約翰Sweet John的第三張全新專輯《In Mind》去年十月上架，在專輯上架Spotify不久，就突破180萬串流播放總數，從此可見他們的高人氣;而2月19日起開始的《In Mind》高雄、台北、台中專場巡迴，台北、台中場迅速售罄，除她們的歌曲大受歡迎外，每次演出時穿著的服裝也經常是樂迷們討論的焦點，甚至在大陸吹起「秀肌肉」風潮，被收錄在大陸知名音樂博主〈小島音樂速報〉的一年回顧當中，可見他們的影響力，此次他們接受本報邀請穿上義大利時尚品牌Etro服裝演繹別於舞台的波希米亞魅力。

甜約翰主唱兼鍵盤手Mandark表示自己私服、表演服風格很極端。（攝影/石智中、服裝/ETRO）

此次在新專輯《In Mind》中共收錄十首歌曲，歌曲主題、風格除樂迷們習慣的甜蜜、浪漫外，在專輯內也融入許多獨立的小故事，在編曲、人聲、有透過樂器、人聲變化製造出細節感，同時在首波主打中還與金曲歌后娃娃魏如萱合作，為整張專輯再增添話題性。甜約翰的作曲方式，多是大家將各自從生活汲取靈感製成的段落，丟上共用雲端後製成，「其實我們在製作這次專輯的時候，就有蠻多意見不合的。」但他們會不斷嘗試、請製作人聽最後投票決定，過程平靜、公事公辦不大有劇烈的爭吵。

甜約翰鼓手小Ｊ私服大多以亮色系為主，故穿搭遵守「一個重點」原則。（攝影/石智中、服裝/ETRO）

甜約翰吉他手罐頭因身形關係，經常購入女裝Oversize的單品。（攝影/石智中、服裝/ETRO）

甜約翰自2016年組成，成團至今已近七年，而其前身為成發性質的樂團Natural Outcome，會走到現在鼓手小J表示「當時從沒想過。」直至畢業前夕參加比賽大入決賽，評審與他握手時表示「我真的覺得你們很有潛力可以出道。」給予他們鼓勵，雖此時主唱浚瑋吐槽「評審好像沒有跟我說過欸。」笑說評審可能只看好小J，而這樣的吐槽總是穿插於訪問之間，讓整個訪談充滿歡笑。談到輔出道大家均是「兼職約翰」，在2018年以第一張專輯《Dear》入圍金曲最佳樂團獎後，粉絲群日漸累積，現鼓手小 J 與吉他手罐頭辭去理科工作、主唱浚瑋、Mandark雖有其他斜槓工作，但也皆是與音樂相關的工作，成功投身熱愛的音樂產業，「上班就是要做主管交代的的比較偏無聊，音樂就是一種work life blance，是一種救贖，很難想像沒有音樂的話現在在幹嘛。」

甜約翰主唱浚瑋有健身的習慣，先前因擔心露太多身材與樂團曲風不合，但近期考慮要多露一點。（攝影/石智中、服裝/ETRO）

而樂團穿搭的變化，也是在重組時重新建立，罐頭靦腆地說道「我們就是理工宅，穿著比較隨便，甚至曾經穿拖鞋上台過。」後重組微甜約翰後，才決定要好好打理外表，在這之中也經歷過許多嘗試、踩地雷等等，小J笑說「那時候還被說像學生，不過那時候沒有「病識感」，（當下）覺得自己很帥。」但後來他們根據粉絲、朋友的回饋等，漸漸調整自己的裝扮，現在上台前也會特別規定dress coade，漸漸他們的裝扮、穿搭也成為樂迷們討論、稱讚，甚至是參考的對象。

此次穿上ETRO的兩種造型，他們直言自己最喜歡藍色系的搭配，雖說是平時從未嘗試過的風格，「但很多單品你可能沒嘗試過，嘗試過後你才會知道喜不喜歡、適不適合。」反之亦然，可能覺得自己特別喜歡的單品，但可能並不適合自己，在穿搭這條路上走過歪路、漸漸找到自己適合風格的團員們，也分享自己的挑選單品的準則，首先在私服上經常穿著亮色系的小Ｊ，在穿搭上遵守「一個重點原則」，「太多重點就會沒有重點，以前頭髮燙捲的時候也會特別挑選簡約的飾品。」

罐頭則表示自己身形並不是特別高壯，「現在剛好比較流行Oversize，所以後來蠻常會去挑女裝的尺寸，女裝的Oversize對我來說比較剛好。」至於Mandark則透露自己服裝很極端，「私服我都是T恤，表演服就會特別去找浮誇一點的。」平常穿著T恤則會搭配配飾、飾品點綴，避免看起來像睡衣，近幾年以好身材著稱的浚瑋，則透露保持體態是重點，體態好簡單穿都好看，「但以前因為甜約翰風格的關係，所以我會穿多一點、藏起來，但最近發現大家好像沒有在care。」所以未來可能會解禁、多露一點。至於即將到來的專場演出，會帶來什麼樣的服裝風格，請先拭目以待。