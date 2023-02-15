隨著台中房價高漲，愈來愈多上班族被擠壓到台中周邊城鎮購屋置產！福寶建設董事長陳慶曄表示，福寶在草屯鎮的第二個新案「幸福時光」今年1月初進場以來，目前已購客約有一半是在台中上班、但因台中房價太貴而返鄉置產，「就連中小型建商也因為台中地價太貴，紛紛轉戰到周邊城鎮購地推案」！

陳慶曄表示，福寶建設去年在草屯推出一期「幸福流域」，堅持不二價銷售，依然順利完銷；今年草屯二期新案「幸福時光」，延續幸福住宅的理念，規劃最宜居的產品格局、建築品質、建材配備，仍然採取不二價銷售，目前銷況不俗。

「幸福時光」產品規劃23坪二房、31-34坪三房，總戶數66戶，每坪不二價25-27萬元，總銷約5.1億元。陳慶曄說，進場1個月以來確實感受到來客數減少，但願意進場的明顯都是自住客。

「建築的態度，從熱愛土地開始」是福寶建設機構的企業宗旨，秉持取之於社會，用之於社會的回饋理念，福寶長期致力於社會公益，如舉辦「小松小柏助小童」盆栽義賣捐助偏鄉學童，籌募助學金捐給南投仁愛鄉德鹿谷國小、「幸福99手做烏龍茶」由福寶董事長陳慶曄親自製茶義賣，將所得全數回饋給故鄉南投民間。

在少子化的現今，許多人飼養寵物作為陪伴，毛小孩的地位也抬升如同家人般重要，但毛孩棄養的問題也同樣正在發生。福寶建設二代陳學誼表示，看見在台灣毛小孩收養問題及狗園的經營困難，於是決定舉辦「毛小孩的幸福時光-按讚攜手做公益」給浪浪一個幸福的冬天，與ARTT台灣緊急救援小組合作，你按讚我捐糧，聚群力做愛心，拋磚引玉把善的意念藉由網路平台傳播出去，讓大家透過螢幕動動手指頭，按讚分享即可為毛小孩盡一份心力。

為了吸引更多人參加活動，福寶建設更自掏腰包提供近15萬的好禮，提供參加者抽獎，結果吸引約5,000人按讚。陳學誼說，本次活動共募得500公斤以上的飼料，將由ARTT將飼料分配至有需求的狗園。福寶建設以實際行動幫助浪浪，希望能喚起民眾關注浪浪的議題，尊重生命教育的意義，同時也落實「以領養代替購買」，「毛小孩會因為您的一個小小舉動而改變牠的一生！」