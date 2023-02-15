新法規定2030年新汽柴油轎車碳排放量，要較2021年水準大幅降低55％，小貨車要低50％。

2035年開始新車都必須為零排放，這等於不准車商銷售以內燃引擎為動力的新車，促使業界積極轉型至電動車。

由於汽車是歐洲最重要產業之一，因此禁售新汽柴車引發激辯。去年歐洲議會代表與歐盟成員國達成協定，新法只讓使用碳中和燃料的新車在2035年之後能繼續銷售。

歐盟執委會主管氣候政策的副主席堤孟思（Frans Timmermans）強調必須有明確法規才能加快發展電動車的速度。

新法有檢討條款，執委會必須在2026年評估走向零排放目標進度是否順利。

歐洲議會政策首席談判代表惠特瑪（Jan Huitema）認為新法目標是讓汽車業有明確規範，以刺激車商創新與投資，並有助降低民眾購買與駕駛零排放車的費用。

除了歐盟，包括加拿大、英國和挪威等國家也已通過類似法令，或宣布計劃禁售內燃引擎車的時間。美國政府仍未定下禁售時間，但加州議會去年通過2035年後禁售。

汽車業普遍預期在2030年之前，全球禁售新汽柴油車的速度會加快。

數據供應商EV-volumes.com指去年全球汽車銷售量小幅縮減至約8,100萬輛，但全電動車和插電式油電車銷售合計成長55％至逾1,000萬輛，占新車總銷售量約13％。

各國正致力逐步停止銷售內燃引擎新車，外界認為歐盟舉動能進一步加快全球電動車轉型速度。推廣電動車是大勢所趨，已對汽車製造商和車用零件供應商的投資和產品開發產生巨大影響。