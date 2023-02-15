根據波克夏向美國證管會（SEC）申報的文件顯示，上季加碼蘋果等三檔股票，減持台積電和美國合眾銀行（U.S. Bancorp）等八家公司持股。該季並未建立新的投資部位。

波克夏上季將台積電持股由6,000萬股大砍至830萬股，減持5,180萬股或86％。波克夏甫於去年第三季才入股台積電，大舉減碼引發市場關注。

台積電ADR第四季漲幅約10％，今年迄今累計大漲31.5％，波克夏上季可能已有獲利，但錯失今年來的漲勢。

在此同時，波克夏上季增持將近2,100萬股蘋果股票，截至年底共持有9.156億股，穩坐波克夏最大持股。

巴菲特曾稱蘋果是波克夏業績的四大推手之一，讓這檔股票投資與保險事業Geico、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF），和擁有多家公用事業的能源公司並駕齊驅。

波克夏上季持續減碼銀行類股，將美國合眾銀行持股由5,250萬股狠砍至670萬股，紐約梅隆銀行持股由6,220萬股降至逾2,500萬股，同時減碼金融服務商Ally Financial。

此外，波克夏亦調降動視暴雪（Activision Blizzard）、藥品經銷商McKesson、連鎖超市Kroger和雪佛龍（Chevron）持股。不過雪佛龍仍然是柏克夏的五大持股之一，僅次於蘋果和美國銀行（BoA）。

除了蘋果外，波克夏上季加碼派拉蒙全球（Paramount Global）和建材商Louisiana-Pacific股票。

去年波克夏積極敲進西方石油（Occidental Petroleum）股票，不過第四季持股未有變動，年末累計持有1.94億股股票和購買8,390萬股的認股權證。

未包含在波克夏申報文件的重大投資組合變動有比亞迪，因為該公司在香港掛牌。