女星林千鈺是資深演員石英與吳玲女兒，曾當選佳樂小姐，她8年前與大3歲的古裝小生焦恩俊結婚，兩人情纏20多年才修成正果，沒想到結婚6年，在2020年離婚收場，51歲的林千鈺近年仍在演藝圈活躍，在八點檔中飾演改邪歸正的反派角色；近日林千鈺帶著父母到台北燈會，曝光一家人近況。

林千鈺和焦恩俊因戲結緣，2005年焦恩俊離婚後陷入低潮，時常跟林千鈺聊天，之後兩人越來越熟，2013年他們在加拿大重逢，焦恩俊突然求婚，為得到岳父同意更向石英下跪，最終抱得美人歸。2019年則傳出兩人婚姻觸礁，林千鈺證實關係「只剩配偶欄」， 2021年林千鈺才證實早在2020年就跟焦恩俊離婚，6年婚姻正式畫下句點，並用「曾經是最親密的伴侶」稱呼焦恩俊。

林千鈺近日在社群平台發文透露去逛台灣燈會：「好熱鬧喔」，表示現場人超多，除了曬出在燈會的照片，同時還有與父母石英、吳玲的自拍照，兩位長者氣色看起來都很不錯，許多粉絲紛紛直呼：「好久沒在螢光幕前看到石英爸爸了」、「好懷念石英大哥演的戲」、「真正國寶級的出現了」。

林千鈺曬出父母石英與吳玲近況。（圖／林千鈺facebook）

石英今年已經80歲，他70年代出道，拍攝多部電視劇、電影與廣告作品，代表作有：《施公奇案》、《鳥來伯與十三姨》、《娘家》、《就是溜溜的她》、《0099大發財》、《鬼出嫁》等等，曾分別2次提名金馬獎與金鐘獎。