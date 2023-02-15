英國財政大臣杭特(Jeremy Hunt)可能幾周內宣布「核能列入綠能投資項目」，意即前正在規劃的辛茲威爾-C核電廠(Sizewell C)，可獲得巨額的補助，其他的核電廠新建計劃，也將得到資金獎勵。

英國電訊報(The Telegraph)報導，這是英國綠色能源金融的重磅改革，核電可能被列名「綠色能源」(green power)或是「永續能源」(Sustainable energy)，可提供更大的誘因，獎勵投資者加入核能電廠的建造工作。也有人希望財政部可以提出「綠色儲蓄債券」，為新電廠的開發提供資金。

核能發電不會產生二氧化碳，因此被視為「英國在2050年實現淨零排放」計劃的關鍵支柱。

前能源部長、保守黨議員史基德莫爾(Chris Skidmore)是這項計劃的忠實支持者，他最近發表的一份評論稱：「建設更多核反應爐，是不會後悔的決定。」

工業界人士也樂見此一決定儘早落實，他們認為此舉將消除大部分的投資疑慮，其實投資者和企業集團早就有投資核電廠的打算。

這是相當巨大的改變，特別是過去大約50年，人們對核廢料、核事故、輻射傷害等災難性的風險，一直特別擔憂。因此直到2021年，英國政府仍然將核電排除在綠色投資框架之外，當時引起了核工業界對英國政府的特別失望。

不過，又過了一年多，歐盟在去年將核電列為環境友善投資項目，再次衝擊英國政壇。到了去年12月，英國政府持續擱置，並歸咎於問題的「複雜性」，但一位白廳(Whitehall)消息人士透露，核能列為綠能仍然是優先事項，並表示財政部預計將在幾星期內，就會公佈新的綠色金融計劃中。

財政部發言人說：「新核能是英國能源安全的重點，這就是為什麼我們打算將核能納入英國綠色能源項目，當然，名稱需要過協商。我們計劃在適當的時候發布更新，作為綠色金融戰略的一部分。」

英國核工業協會會長葛雷特雷克斯(Tom Greatrex)說：「樂見政府想通了這件事，我們將敦促首相大人與財政大臣加快規進度。以便加快為辛茲威爾-C等核電廠計劃籌集資金。」

他繼續說：「核能就是綠能，這是聯合國確認的。核能在所有發電技術中，具有最低的碳排放、最低的土地使用面積，和最低的生態系統影響。」

英國已為所有化石燃料定出落日條款，未來幾十年，將逐漸減少石油、煤炭、天然氣的使用，在這種情況，必須要有一種重要且穩定的電力來源，以平衡太陽能、風能這種間歇性能源。

英國曾經有5座反應爐，不過現在多已退役，只剩1座辛茲威爾B(Sizewell B)的壓水式反應爐運轉中，但是目前計劃在2028年關閉。只有欣克利角C核電廠(Hinkley Point C)正在建設中，它有2座歐洲壓水式反應爐，每座功率1600百萬瓦。