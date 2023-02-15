南韓的第2大城市釜山被首爾當局認定為「超高齡化」，現在該市正在努力成為一個加密貨幣中心。釜山市政府官員認為，加密貨幣可以吸引年輕人、科技新創企業和投資者，幫助扭轉局面。

據區塊鏈老牌新聞網bitcoin.com 15日報導，釜山正在努力重新定位成為一個加密貨幣中心。這個港口城市正面臨著人口方面的挑戰，因為它已被韓國政府指定為「超高齡化」城市，這意味著其20%以上的人口是65歲或以上。

釜山市官員認為，通過擁抱加密貨幣，該市可以吸引年輕人、科技新創業者和風險投資公司的投資。媒體援引釜山市政府金融和區塊鏈部門負責人朴洸熙（Park Kwang-hee）的說法，他注意到年輕人更喜歡在加密貨幣等領域工作。

樸光熙指出，儘管美國加密貨幣交易所FTX在去年11月倒閉，但釜山仍然致力於成為一個加密貨幣中心的計劃。該市已經與全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在內。幾家世界上最大的加密貨幣交易所簽訂了合作備忘錄，預計將在今年年底前推出釜山數位資產交易所。

幣安去年8月表示，作為協議的一部分，釜山將獲得幣安的技術和基礎設施支持，2個交易所將共享交易對的掛單。

釜山數位資產交易所還計劃涉足安全代幣。韓國政府正在考慮在未來1年內允許發行此類代幣，已翻轉南韓政府2017年對所有「首次代幣發行」（ICO）的禁令。

此外，釜山成為加密貨幣中心的動力包括吸引區塊鏈公司。2019年，該市成為區塊鏈測試和相關業務發展的無監管區。目前，它支持17家公司的6個項目。去年12月，又有15家區塊鏈公司遷入釜山國際金融中心，使公司總數達到29家。