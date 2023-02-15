《聽海湧》主要演員吳翰林（左起）、Runa、連俞涵、朱宥丞、黃冠智出席開鏡儀式。（公視提供）

《聽海湧》黃冠智（左起）、朱宥丞、吳翰林出席開鏡儀式，3人飾演戰火下的3兄弟。（公視提供）

《聽海湧》黃冠智、朱宥丞、吳翰林飾演戰火下的3兄弟。（公視提供）

《聽海湧》舉行開鏡儀式。（公視提供）

公視全新時代劇集《聽海湧》14日在主場景高雄開鏡，導演兼製作人孫介珩以及製作人湯昇榮和林佳儒，與主要演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞、連俞涵、Runa連袂出席。

該劇是首部以臺灣人為視角拍攝的二戰影集，勾勒罕為人知的臺籍戰俘監視員，悲愴的生存血淚史，時代劇女神連俞涵這次形象大翻轉，從《茶金》不認命的客家千金、女商人，淪為命運乖舛的戰俘。

連俞涵這次在外型上刻意不修邊幅，不修剪頭髮也不修眉毛，以「戰地連俞涵」的樣貌，讓自己的妝髮造型能更好發揮，創作出最寫實的樣貌。她認為演出該角色最困難挑戰是，「得在那些沒有話語的安靜時刻，一切（情緒）依然非常激烈的在流動」，她也感性說：「這次比先前出《一把青》朱青更飽受戰爭無情的摧殘，更心疼《聽海湧》何景儀這個角色。」

台北電影節非常新人吳翰林、金鐘男配黃冠智、《俗女養成記》的「小蔡永森」朱宥丞，分別飾演遠赴南洋小島的「臺籍戰俘監視員」三兄弟─男主角志遠、榮輝、德仔，3人在戰火下互相依靠、扶持，堅不可摧的兄弟情是一大看點。

3人在劇中有大量日文台詞，開拍半年前就開始學習日文，劇組更在農曆年期間送他們赴日本學習日文、感受日本文化。在日本同居3週，除了日文進步神速，也自然培養出緊密友誼。吳翰林透露：「我們在日本都睡在同一間房間，毫無保留地在彼此面前搞笑打鬧，能有機會一起在異地生活，真的是非常幸福的事。」

黃冠智也說：「我們都一起行動，吃飯、睡覺、泡溫泉等，建立情感，我們也都很自然的相信，我們3個就是穿同一件褲子長大的兄弟了！」而曾是桌球選手的黃冠智更充當健身教練，鍛鍊3人精實的體格，完成使命。

製作《麻醉風暴2》、《茶金》等榮獲金鐘獎多項肯定的製作人湯昇榮表示 ：「這齣戲從題材到執行是一個全新的挑戰，除了時代劇的製作規模外，故事觸角從日本、馬來西亞婆羅洲到澳洲，執行難度也很高！期待能引發社會共鳴！」

《聽海湧》一度因拍攝的艱難與疫情的影響而停擺。年僅三十多歲的孫介珩導演一路努力堅持，希望以年輕世代的角度來詮釋這段歷史，十分難得。公視節目部經理於蓓華表示：「二戰是全球影視產業不斷嘗試製作的重要題材，本案聚焦當時台灣極其重要但鮮少被提及的歷史，並從台灣視角來述說二戰故事，挑戰難度極高。」