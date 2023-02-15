IEA在最新月報指出，預期今年每日石油需求將增加200萬桶，其中大陸占90萬桶。IEA的最新預測較前次調升10萬桶，讓全球需求量達1億190萬桶。

IEA指出，大陸將占今年近半數的石油需求成長。飛機燃油為全球石油需求反彈的一大支撐。

IEA表示，上半年全球石油供給將超越需求，不過鑑於俄羅斯遭受制裁，OPEC與產油國聯盟（OPEC+）的供給量將受限，預料下半年油市可能逆轉為供不應求。

另一方面，OPEC預估今年全球每日石油需求成長232萬桶，亦較上個月的預測調升10萬桶。OPEC認為美歐經濟較預期強健，以及大陸解封將能推升全球石油需求。

OPEC上修全球石油需求成長預測為多個月來首見，OPEC在過去兩個月維持預測不變，之前則是連續多個月下調需求展望。

OPEC在最新月報指出，主要經濟體對高利率和高通膨展現更強大的韌性，強勁的消費者支出推升經濟展望，而且通膨也顯露降溫跡象。 OPEC對大陸的看法也較先前樂觀，稱大陸開放邊境可望對全球成長帶來正面影響，不過也可能推升全球通膨。

OPEC調升今年全球經濟成長預測，由前次的擴張2.5％上調至2.6％。美國今年成長展望由1％上修至1.2％，歐元區由成長0.4％上調至0.8％。

OPEC表示，暖冬和天然氣庫存充裕，讓歐洲天然氣價格回落，一掃先前歐洲經濟將受天然氣價格飆漲重創的市場憂慮。此外，聯準會（Fed）升息打擊通膨出現成功跡象，且數據反映經濟具韌性，激起市場預期美國可能躲過衰退。

OPEC將俄國今年每日石油產量調降5萬桶，至1,013萬桶，每日產量較2022年的水準減少90萬桶。