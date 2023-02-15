土國股市BIST 100指數盤中大漲9.8％報4,946點。儘管如此，指數今年來走勢波動，尤其6日發生強震後到8日盤中最低累跌16％，即使15日盤中強彈，但今年來仍累跌逾10％為全球表現最差股市。

伊斯坦堡證券交易所因指數8日早盤崩跌而觸發熔斷機制，為確保市場穩定性而暫停交易，是其自1999年以來首次關閉。當年發生7.6強震導致逾1.7萬人死亡，交易所因地震而關閉。

土國官方估計截至14日止，上周強震已在土國和鄰近敘利亞地區造成逾4.1萬人死亡。

為穩定市場信心，土國政府在恢復股市交易前一天宣布多項措施來支撐股市，包括讓政府退休基金的資產組合裡，股票所占比率從10％調高至30％，估計約80億里拉到90億里拉資金能投入股市。

另外，針對企業買回自家股票而應繳納的預扣稅率從15％調降至0％，鼓勵企業買回股票來穩定公司市值。包括土耳其航空、土耳其實業銀行（Isbank）和土耳其人民銀行（Halkbank）等上市公司宣布買回行動，合計約160億里拉。

英國Equiti Capital分析師柯爾（Stuart Cole）認為土股能受惠政府的救市措施，而這些手段目的是防止股市崩盤。

儘管15日開盤後表現看似救市成功，但他強調外界不曉得市場信心有多強。若沒有這些措施，投資人會如何反應就成問題。而且土國財政脆弱，大家也懷疑政府的救市行動能堅持多久。

在投資人對土國經濟缺乏信心之下，里拉兌美元匯率盤中貶值0.3％報約18.9里拉創新低，其今年來累貶約1％。