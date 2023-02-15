李沛綾與蘇晏霈劇中發展出革命情感。（民視提供）

蘇晏霈劇中幫助李沛綾假裝生病保外就醫。（民視提供）

藝人李沛綾在民視8點檔《市井豪門》中挑戰演出大姊頭受刑犯「珠姊」，同時也是在獄中保護劉佳雯（蘇晏霈飾）的重要貴人，李沛綾表示，以前眾多戲劇演出中從來沒有演過像這樣的大姊頭，相當有正義感。劇情即將播出珠姊得知先生重病被醫生宣判剩下3個月，因此很想見他一面，劉佳雯決定要幫助她保外就醫，開始研讀醫學書本，幫助珠姊身體出現無法醫治的疾病「範可尼貧血症」。

李沛綾劇中為了要「演」出有「範可尼貧血症」症狀，刻意在準備拍攝前3天開始節食，甚至努力熬夜，讓自己更貼近角色，到了上妝拍攝時，看到整張臉畫了憔悴妝，她還提醒梳化可以再醜一點都沒關係，因為要說服獄警還有觀眾。

不僅如此，李沛綾表示，這次飾演的梁敏珠，在獄中還要做一些操練身體的運動，雖然平常有在運動，但直接在籃球場的地板上做仰臥起坐，腰椎相當痛，最後還是咬牙撐著完成拍攝，本來以為只有她辛苦操練，沒想到劉佳雯看到也陪著她一起操練，結果兩人的腰椎整整痛了2天。