核二廠2號機預定3月14日除役，再生能源、綠能、儲能相關概念的討論方興未艾，碰巧機構法人近期高度青睞台股各式題材，先有人工智慧（AI）族群飆漲，再輪到餐飲族群表現，資金接著是否進軍再生能源，是台股焦點之一。

金控旗下投顧指出，中興電在手訂單約272億元，較2022年12月公布的250億元成長8.8％，其中，新接訂單包含18億元的升壓站統包工程訂單，客戶以太陽能案場與儲能案廠為主。由於一般發電裝置需經過升壓站才可併網，隨再生能源持續建置，民間案場氣體絕緣開關設備（GIS）與升壓站統包工程訂單成長動能將逐年提升。加上台電持續推動強化電網韌性建設計畫，2023年起進入營收認列的快速成長期。

同時，中興電積極布局電動車充電市場，日前剛以自有品牌「iCHARGING」攜手永固便利停車、中華電信，舉行內湖低碳充電站啟用典禮，目標未來三年全台建置200個充電站點。

法人估算，中興電2022～2024年每股稅後純益（EPS）分別為5.13元、6.33元、7.19元，逐年以雙位數百分比幅度增長。