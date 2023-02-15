不少高級食材價格昂貴，通常一小口就要價不斐，一名網友分享吃了多項料理，仍是會遇到不懂箇中美味的高級食材，反倒覺得吃來吃去還是滷肉飯一百分，好奇讓人吃不懂的高級食材有哪些，引起眾人熱議，紛紛點名烏魚子，不知道好吃在哪。

一名網友在PTT女板發文表示，市面上有許多昂貴的食材，像是海膽、鵝肝、魚子醬、烏魚子，但好不好吃卻很看個人接受度，吃起來不是不喜歡就是感覺還好，讓他笑說自己是窮人嘴，如同「野豬吃不了細糠」，也好奇有什麼東西是貴但大家吃不懂的？

貼文引發網友共鳴，分享吃不懂的高級食材，「烏魚子無誤」、「松露跟烏魚子」、「烏魚子噁心」、「吃完烏魚子再吃其他食物或飲料都會有一股苦味」、「海膽很像醬油味布丁，我以前以為是搞笑梗，結果是真的」、「魚子醬是真心不懂，只覺得很腥」。

但也有人緩頰解釋，「烏魚子一整片2000起跳的，跟外面海產店一整片幾百元的是天與地的差別，便宜的烏魚子才會腥或死鹹(通常可能是油魚子)」、「高級烏魚子是不會腥的，直火烤到外酥內軟」、「烏魚子我覺得蠻好吃的，魚子醬才不好吃」。