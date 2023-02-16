新北市政府消防局第三大隊15日下午在八里區某生鮮超市舉辦大規模停水消防搶救演練，業者與鄰近消防分隊也互相配合擬訂消防搶救計畫；第三消防大隊長陳志德表示，由於八里，淡水，三芝區有許多郊區地方缺乏水源，因此保持水源不斷對消防相當重要。

為保障民眾購物的環境安全，並提升業者與消防人員在消防栓管線汰換時大規模停水的災害應變能力，此次演練以人命搜救、設置集水區之不斷水戰術運用及通風滅火搶救等，以求快速撲滅火勢並確保在大規模停水時，能持續搶救達30分鐘之水源不中斷。

第三消防大隊長陳志德表示，賣場平時就應注意消防安全設備的維護，如各項消防設備運作是否正常運作、逃生路線是否標示清楚且通道是否暢通及安全門不可上鎖等，此次透過真實的演練來強化消防人員的火場搜救技能及水源缺乏或大規模停水地區之應變能力。

他強調，另提醒業者本身對公共安全的重視及災害發生初期的應變能力亦相當重要，即可將災害損失程度減至最低。