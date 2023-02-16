桃園市從111學年度起實施國中小及公立幼兒園代理教師全年聘期，代理教師將可以領到完整12個月薪水，新竹市宣布跟進，高雄、台南、台中、新北、苗栗縣、屏東縣等縣市陸續宣布跟進實施。《綠能你不能》粉專表示，新竹市跟進桃園市政策，完整保障代理教師的聘期與薪資。這次大選過後，馬上看到會做事的非綠陣營馬上實現。

《綠能你不能》15日在臉書粉專貼文表示，新竹市跟進桃園市政策，完整保障代理教師的聘期與薪資。很開心兩位優秀的科技人市長真的會做事，證明選民沒選錯人。

該粉專也透露，他也有朋友是代理教師，他們爭取很久了，但當時民進黨執政就是擺爛，這次大選過後，馬上看到會做事的非綠陣營實現。

網友紛紛表示，「代課教師的制度問題，民進黨執政快7年都沒改善，桃園市換人做馬上改善」、「台中市也跟進喔！」、「民進黨的市長傻眼了！（高雄市台南市）靜靜跟進！」、「理工的可能比較務實，讚！我現在很討厭念法律跟學醫的」。