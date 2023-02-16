情侶交往時，金錢最好算清楚，以免日後有糾紛。中國四川有一名男子，和女友交往期間，給對方發紅包，還買家具和衣服，然而去年情人節他發了52元人民幣（約新台幣231元）的紅包，女方卻不滿意，雙方因而分手。男子要求返還戀愛期間的費用，因而告上法院。

據《紅星新聞》報導，30多歲劉男在2021年底透過朋友介紹，認識同是離異的周姓女子，2人認識相處，他以結婚為目的和對方交往，為了表達愛意，還發了幾千元人民幣的微信紅包。周女表示自己有一棟房子，希望他幫忙出錢買家具，於是劉男在4個月內，為了新房添購家具、買衣服、發紅包，轉帳總共6萬多人民幣（約27萬新台幣），但去年春節後，2人因為矛盾發生爭執，周女將劉男封鎖列入黑名單。

不過，周女去年2月14日又將劉男解除封鎖，要求對方發紅包，劉男發了一個52元人民幣的紅包，她覺得金額太少，還曬出其他人送的禮物，這讓劉男覺得感情被欺騙，決定分手，事後要求周女還錢，雙方鬧到警局，調解沒有結果，在法院上對簿公堂。

劉男給周女轉帳的金額。（圖／翻攝自紅星新聞）

法院審理認為，3.7萬餘元人民幣超出日常交往的贈與，至於微信紅包、購買衣服等支出，是劉男位博取好感或增進感情的一般性贈與或共同消費支出，不應予以返還。一審判決，周女返還劉男3萬人民幣，但周女不服上訴。近日二審出爐，周女自願支付劉男1.8萬人民幣。

律師指出，戀愛期間互發紅包，尤其是520元、1314元等特殊金額紅包，可能被認為具有特殊含義，屬於贈與，分手時不能主張返還。對於大額金錢或貴重財物處置，可進行備註說明轉帳的目的，或保留相關書面憑證，避免以後發生糾紛。

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